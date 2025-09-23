Меню
Сходил на «Долгую прогулку» дважды, чтобы убедиться: концовку как у Кинга показать просто не смогли бы — книжный финал поменяли не зря

23 сентября 2025 07:29
Современный зритель к такому эпилогу явно не готов.

В прокат наконец вышла «Долгая прогулка» — и я, как давний фанат Стивена Кинга, выдохнул: дождались. Но на финальных титрах в душу закралось странное чувство. Перед нами очень аккуратная экранизация, во многом уважительная к оригиналу. Однако финал… финал пришлось менять, и не от хорошей жизни.

Почему концовка Кинга работает только на бумаге

Роман «Долгая прогулка» совсем не похож на обычную антиутопию о выживающих подростках. Это страшное, затянутое в военный ритм путешествие, где главное — не смерть на обочине, а бесконечная утрата рассудка.

Кинг ведет нас изнутри головы Рэя Гэррети, постепенно лишая героя связи с реальностью. И потому кульминация книги не классическая победа, а обрушение.

В книге все заканчивается тем, что Гэррети, уже полностью сломанный, видит впереди черную фигуру. Смерть, войну, бездну, галлюцинацию от измождения — каждый выбирает трактовку сам. Толпа кричит ему о победе, но он не слышит. Он продолжает идти.

Победителя нет, есть вечное движение в пустоту. Именно в этой обреченности сила текста.

Теперь представьте: как показать это в кино? Черный силуэт вдали? Камера, следящая за изможденным лицом, пока герой шагает? На бумаге — метафора, на экране — сцена из артхауса, которую половина зала сочтет недоразумением.

Что изменили сценаристы

В фильме Фрэнсиса Лоуренса акценты смещены. Гэррети здесь не просто подросток с обрывками воспоминаний, а парень с конкретной целью: добраться до Майора и отомстить за убитого отца.

Эта личная драма, и она куда понятнее для зрителя. И потому финал превращается из психоделического кошмара в трагедию жертвы ради друга.

Вместо того чтобы шагать в никуда, Гэррети сознательно позволяет убить себя, спасая Пита МакВрайса. А уже Пит берет на себя символический жест — просит у системы оружие и убивает Майора.

Это другое послание: не про бессмысленность войны, а про дружбу, жертву и шанс на сопротивление.

Почему студия не рискнула оставить оригинал

Есть три причины.

  1. Коммерческая. Двухчасовой блокбастер за сотни миллионов не может закончиться кадром, где герой идет в никуда, и точка. Массовый зритель захочет «выхода» — пусть мрачного, но ощутимого.
  2. Техническая. В книге мы внутри головы Гэррети, и именно субъективность делает финал жутким. В кино у зрителя нет прямого доступа к внутреннему монологу — оставлять «темную фигуру» означало бы погрузить в недоумение, а не в ужас.
  3. Современная культура. Мы живем в эпоху, где антиутопии должны давать хоть искру надежды. «Голодные игры», «Дивергент» — все истории про сопротивление, а не про капитуляцию перед бессмыслицей.
Потеря и приобретение

Да, от книги остался шрам: ощущение, что «настоящий» финал где-то за кадром. Но в то же время Лоуренс сумел вытащить на поверхность то, что в романе только угадывается, — ценность дружбы, возможность солидарности даже в аду.

Кинг писал о Вьетнаме и безысходности поколения, а фильм говорит о поколении, которое ищет хотя бы шанс выжить вместе.

Можно спорить, какой вариант честнее, но факт остается фактом: концовку «Долгой прогулки» просто невозможно было перенести дословно.

Она слишком литературная, слишком метафоричная, слишком «бахмановская». И если честно — лучше уж так, как в фильме, чем просто бездумный «копипаст».

Ранее мы писали: «Куда тревожнее, чем “Оно”»: новая экранизация Кинга переплюнула самого Пеннивайза — зрители выходят с сеансов на подкашивающихся ногах

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
3 комментария
