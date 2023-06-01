Шматко снимался в «Солдатах» с сыном: у них разные фамилии, так что вы ничего не заметили

Алексей Маклаков снимался в «Солдатах» с родным сыном, но даже преданные фанаты не могли узнать, кто же из персонажей является близким кровным родственником Шматко. У них попросту не было шансов. И вот почему.

Илья Белокобыльский носит фамилию не биологического папы, а «фактического». Того человека, который его воспитал и вырастил, правда, привить любовь к другой профессии так и не смог. Гены взяли свое, и Белокобыльский пошел по стопам отца биологического. А затем и вовсе судьба столкнула Маклакова с наследником на общих съемках в «Солдатах».

Белокобыльскому даже пришлось брать академический отпуск в театральном, чтобы не упустить свой шанс сняться в одном из самых популярных сериалов России. Кстати, популярным, как папа, парень стать не смог и бросил театральный институт. Затем он уехал в Новосибирск строить другую жизнь на другом поприще. И поговаривали, что это случилось по воле отца, ведь он не верил в актерский талант сына.