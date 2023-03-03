«Шляпу» поймал: о чем говорили советские таксисты за спиной у пассажиров

В советское время считалось, что таксисты представляют собой отдельный класс общества. У них даже был свой уникальный жаргон, который сегодня многим может показаться занятным.

Таксисты часто давали прозвища своим многочисленным пассажирам, но использовали их, как правило, за спиной, чтобы не получить по лицу. Так, интеллигентов они называли «шляпой», а военнослужащих — «сапогами». Часто таксистам попадались «додики», то есть молодые люди, которые казались успешнее, чем они были на самом деле. Такие пассажиры или платили мелочью, или давали неполную сумму — то ли в силу жадности, то ли из-за своей бедности.

А вот тех, кто был щедр на чаевые, таксисты окрестили «сладкими». Были среди их клиентов и «пиджаки», то есть граждане, которые редко пользовались их услугами. Пассажир, голосовавший на дороге, получал прозвище «кукарь».

У таксистов были и свои профессиональные «наименования». Их давали в соответствии с тем, где работал перевозчик. Например, «аэродинамщиками» называли таксистов возле аэропортов, а «вокзальщиками» — тех, кто «ловил» клиентов на вокзалах. Неопытных работников называли «тротуарщиками».

Многие перевозчики не гнушались и блатной лексики, но это уже совсем другая история.