Шлягеры из этого фильма знает каждый, но саму картину никто не помнит: как так вышло

Даже создатель не стал упоминать о ней в своих мемуарах.

Георгий Юнгвальд-Хилькевич снискал всесоюзную славу после выхода на экраны сразу нескольких музыкальных фильмов. Именно тогда режиссер и решил осуществить свою мечту. В одной картине он захотел объединить Михаила Боярского и Галину Беляеву. Любимые актеры постановщика согласились на предложение, и так появилась комедия «Куда он денется!».

Сценарий строится вокруг провинциального художественного коллектива, который попал на эстрадный конкурс в столице. В фильме звучат такие супершлягеры, как «Сивка-Бурка», «Все пройдет» и «Городские цветы». Однако это единственное, что запомнилось зрителям.

Дело в том, что картина получилась очень посредственной. Критики не наградили работу Юнгвальд-Хилькевича ни похвалой, ни замечаниями. В итоге даже сам режиссер не стал упоминать об этой музыкальной комедии в своих мемуарах. А в памяти общественности остались лишь шлягеры.