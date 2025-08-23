«Шла на комедию, в итоге рыдала»: новый фильм с Васильевым оказалась с подвохом — актер сыграл свою самую необычную роль

Фильм с розовым «Гелендвагеном» в главной роли — уже звучит так, будто на экране нас ждет не просто криминальная комедия, а целый карнавал. «Геля» Стаса Иванова — это та новинка, мнения зрителей о которой разделились полярно: кто-то хвалит за драйв и стиль, кто-то ворчит на сюжет.

Но мы решили посмотреть на картину с беспристрастной стороны и выяснили, почему «Геля» вполне может стать любимицей публики.

Сюжет и настроение

История стартует с простого, почти бытового решения: дальнобойщик Саня решает угнать машину, чтобы поправить финансовые дела перед рождением ребенка. Но «розовый гелик» оказывается тем еще сюрпризом.

В багажнике «запрещенка», за рулем — бандиты, а на горизонте появляется капитан полиции Орехов с фирменной фразой «Можем порешать!».

Из Петербурга в Выборг тянется дорожное полотно, по которому мчится не только немецкое железо, но и сумасшедшая смесь жанров. Здесь соседствуют перестрелки под детскую песенку и абсурдные диалоги, которые вполне могли бы родиться в голове Гая Ричи.

Актеры — главная сила фильма

Илья Малаков играет Саню с такой энергией, что его «профессионал в смысле жизни» легко вызывает симпатию даже в самых нелепых ситуациях.

Ну и Антон Васильев — предсказуемо — абсолютный триумф картины. Его Орехов не теряется среди погони и хаоса, и попутно крадет каждую сцену.

«Глыба российского кинопрома», как назвал артиста критик Дмитрий Бортников, наконец-то показывает весь диапазон своего комедийного таланта.

Дарья Мельникова в роли жены героя добавляет тепла и человечности, чтобы зритель не забывал — за всем этим угоном стоит вполне реальная история про семью.

Режиссерский почерк

Стас Иванов честно признается: для него «Геля» — это и поклон жанру криминальной комедии, и попытка сыграть на стыке форматов.

Он называет фильм «расплывчатым жанром», где в одном эпизоде ты смеешься над арестом в стиле фарса, а в другом — вдруг ловишь себя на том, что стало щемить в груди. Это сочетание легкости и драмы работает на пользу картине: смех не отменяет эмоций, а эмоции не гасят юмор.

Визуальные радости

Главный герой фильма — конечно, розовый «Гелендваген». Символ, отсылающий к 90-м, но при этом иронично вмонтированный в современную реальность. Костюмы, обувь, детали реквизита — всё здесь работает на атмосферу.

Ольга Исакова из «Кино-театр.ру» даже выделила халат Виталия Коваленко как отдельный предмет искусства. Ну а сцены погонь под музыку из мультфильма «Три кота» — это тот самый стильный абсурд, которого в современных российских комедиях так не хватает.

Ложка дёгтя

Чтобы не складывалось впечатление, будто «Геля» лишена недостатков, стоит признать: сюжет временами перегружен. Персонажей много, событий ещё больше — и зритель не всегда успевает уловить, кто за кем гонится и зачем.

Иногда кажется, что экшен берет верх над драматургией. Но эти шероховатости скорее добавляют фильму хаотичной энергии, чем реально портят впечатление.

Итоги

«Геля» — это фильм-аттракцион, который не стесняется быть шумным, смешным, абсурдным и трогательным одновременно. Здесь есть ностальгия по 90-м, драйв современных боевиков и даже пространство для семейной драмы.

Кто-то увидит отсылки к «Бумеру», кто-то — к «Большому кушу», но в любом случае это кино живое, с характером. И пусть сюжет временами буксует, в прокате такие яркие и смелые проекты — настоящая редкость.

«Шла посмеяться, в итоге рыдала. Так задело за живое под конец. Не спойлерю!», «Не “Хрустальный”, конечно — зато похохотали всем залом», — пишут поклонники Васильева.

И в этом, пожалуй, и есть главная ценность «Гели»: она не претендует на глубину, но дарит зрителю эмоции — от хохота до слез. А с таким багажом фильм точно доедет до сердца своей аудитории.

