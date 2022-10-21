Школьных знаний не хватит: максимальный балл в этом тесте смогут набрать только гении

“Гениями не рождаются, гениями становятся”, - кажется, каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал эту фразу. Однако большинство людей по-прежнему считают, что гениальность и высокий интеллект даются от рождения, словно дар свыше. Считается, что если в человеке нет ни капли таланта, сколько не бейся, все равно не достигнешь серьезных результатов ни в одной сфере. Ученые спешат опровергнуть этот стереотип. По мнению исследователей, одного таланта для успеха недостаточно. Необходимо учитывать еще множество различных факторов, к которым относится и упорный труд самого человека, наделенного какими то ни было способностями, и поддержку окружающих людей, и даже счастливую случайность, от которой, как ни крути, тоже многое зависит. Кстати, в обществе также распространен миф о том, что высокий IQ является залогом успеха. На самом же деле, по словам ученых, добиться высот в своей сфере деятельности помогают не только выдающиеся интеллектуальные способности, но и умение применять полученные знания на практике.

Сможете ли вы применить свои знания при прохождении теста для гениев? Ответьте на все вопросы и узнайте, каков ваш интеллектуальный уровень.