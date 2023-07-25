Школьники сбегали с уроков, чтобы посмотреть: не поверите, какой фильм в СССР стал самым кассовым

Публика была в восторге от захватывающей ленты.

Картины Эльдара Рязанова, Андрея Тарковского, Станислава Говорухина неизменно пользовались популярностью у советских зрителей. Сотни поклонников собирались в кинотеатрах, чтобы увидеть яркие шедевры кино. При этом работа совершенно другого постановщика стала самым успешным фильмом страны.

Так, Борис Дуров в 1979 году представил свою работы «Пираты ХХ века». Приключенческая картина, как отмечают критики, стала первым боевиком в СССР и рассказывала историю бравых советских моряков, которые противостоят кровожадным пиратам.

Остросюжетная лента так поразила зрителей, что они по несколько раз ходили в кино. Кинотеатры были вынуждены даже отменить утренние сеансы, так как школьники массово прогуливали уроки во всех городах страны.

В итоге в 1980 году картину посмотрело 90 миллионов человек, а суммарное число зрителей составило примерно 120 миллионов, что сделало фильм самым посещаемым в истории советского кино.