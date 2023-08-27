Школьники его ненавидели: этот полезный продукт был под строгим запретом в СССР

Сейчас утро многих россиян начинается с обязательного приема витаминов. Среди множества БАДов и микроэлементов точно находится место и для омега-3. А ведь на нем выросли многие советские дети, еще до того, как это стало модным у приверженцев здорового питания.

В 1950-60-е годы рыбий жир был строгим элементом рациона воспитанников детсадов и учеников школ. Ученые в СССР к тому времени выяснили, что данный продукт обладает множеством целебных свойств, среди которых — улучшение памяти, выносливости и иммунитета. Вот почему было издано распоряжение правительства страны о включении препарата в план питания детей.

Школьники ненавидели рыбий жир из-за его омерзительного вкуса и воспринимали как наказание. Так продолжалось до 1970 года, когда продукт попал в немилость. Тогда исследователи обнаружили, что в целях удешевления препарат часто изготавливался из некачественного сырья — откровенной требухи. А потому его польза была сильно преувеличена. Чтобы усмирить недобросовестных производителей, рыбий жир запретили на всей территории СССР.