Школьницы: глазам не поверите, увидев одногодок Калугиной из «Служебного романа»

Суровую начальницу Калугину из «Служебного романа» невзлюбил весь коллектив. Подчиненные даже придумали ей обидные прозвища — Мымра и Старуха. Но легендарной героине Алисы Фрейндлих было всего 36 лет, а сегодня многие ее ровесницы вообще выглядят как юные школьницы.

Наглядный пример — известная российская певица Пелагея. В этом году она отметит свое 37-летие. Если сравнить артистку с Калугиной, то и в голову не придет, что эти женщины одного возраста. Пелагея обладает мягкими чертами, которые делают ее лицо моложавым. Также певица предпочитает женственный и нежный стиль одежды, освежающий ее образ.

Или взять, к примеру, «мать драконов» Эмилию Кларк. В октябре прошлого года британская актриса отметила свое 36-летие, но на фоне строгой Калугиной она выглядит как ее дочь или даже не внучка. Эмилия почти не изменилась с момента выхода первых серий «Игры престолов», когда ей было 24 года. Но и тогда Кларк выглядела моложе своих лет.