Школьница родила в 13 лет: как сегодня живет юная звезда Сети

Шестиклассница Полина Фетисова стала известна по всей стране своим блогом, посвященным материнству. Главной особенностью блога было то, что молодой маме было всего 13 лет.

По словам самой Полины, она была обычной девочкой, ходила в школу, общалась с подругами. Но в пятом классе она встретила шестиклассника Алексея, и ее жизнь изменилась. Девочка узнала о беременности слишком поздно, и единственным выбором было оставить ребенка.

После рождения дочки Ульяны юная мама начала вести блог, в нем она делилась своим опытом воспитания ребенка и проблемами, с которыми сталкивалась. Каждый ролик на канале Полины собирал больше миллиона просмотром. Несмотря на всю сложность ситуации, подписчики восхищались очаровательными мамой и дочкой.

Спустя пару лет после рождения дочери Полина практически пропала из социальных сетей. По словам девушки, ей не давали покоя негативные комментарии. Многие парни стали писать ей в личные сообщения, считая молодую маму доступной.

Сама Полина говорит, что отношения заводить не готова. Все внимание она уделяет самой себе и любимой дочке.