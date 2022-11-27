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Школьница не пошла на выпускной из-за травли. А на следующий день у ее порога собралась толпа байкеров

27 ноября 2022 08:15
Школьница не пошла на выпускной из-за травли. А на следующий день у ее порога собралась толпа байкеров

Девушке устроили отдельное вечеринку.

Над 16-летней британкой Шэннон Парцифер издевались в школе. В 14 лет девушка попала в больницу с язвенным колитом и артритом, а по возвращении в класс столкнулась с обидными шутками одноклассников. Шэннон очень ждала свой выпускной вечер, подготовила красивый наряд, но в последний момент отказалась идти на мероприятие, побоявшись услышать очередные издевки.

Мама девушки опубликовала пост в соцсетях с рассказом о случившемся – и тогда неравнодушные люди решить организовать для Шэннон Парцифер отдельный выпускной.

В дом Шэннон съехалось множество людей, в том числе брутальные байкеры – и бедняжка почувствовала себя настоящей королевой вечера. История разлетелась по всем британским СМИ.

Школьница не пошла на выпускной из-за травли. А на следующий день у ее порога собралась толпа байкеров
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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