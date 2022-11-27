Школьница не пошла на выпускной из-за травли. А на следующий день у ее порога собралась толпа байкеров

Над 16-летней британкой Шэннон Парцифер издевались в школе. В 14 лет девушка попала в больницу с язвенным колитом и артритом, а по возвращении в класс столкнулась с обидными шутками одноклассников. Шэннон очень ждала свой выпускной вечер, подготовила красивый наряд, но в последний момент отказалась идти на мероприятие, побоявшись услышать очередные издевки.

Мама девушки опубликовала пост в соцсетях с рассказом о случившемся – и тогда неравнодушные люди решить организовать для Шэннон Парцифер отдельный выпускной.

В дом Шэннон съехалось множество людей, в том числе брутальные байкеры – и бедняжка почувствовала себя настоящей королевой вечера. История разлетелась по всем британским СМИ.