Школьница-бунтарка, революционерка и мать: запомнили Назарову лишь по «Прекрасной няне»? В этих трех ролях она раскрылась куда лучше

Для миллионов зрителей Александра Назарова — в первую очередь бойкая бабушка Надя из «Моей прекрасной няни». Ее героиня с фирменным прищуром и кошмарными манерами надолго поселилась в телевизионной памяти. Но за этой народной ролью почти незаметной осталась серьезная актерская биография, в которой были и трагедии, и революции, и вечная борьба за человеческое достоинство.

В день, когда Александре Ивановне могло бы исполниться 85, самое время вспомнить ее неочевидные, но сильные роли.

Одна любовь и тысяча осуждений

Дебют Назаровой случился в остросоциальной драме. В 21 год она сыграла Надю Брагину — школьницу, которая попадает под жернова ханжеской морали в фильме Юлия Райзмана «А если это любовь?». Это была настоящая бомба замедленного действия — почти шок-терапия для советского зрителя.

Героиня Назаровой — подруга главной героини Ксени, которую подозревают в «недостойном поведении» лишь за то, что она влюблена. Учащиеся старших классов получают моральную порку от учителей, родителей и соседей, потому что — страшно сказать — целовались и писали друг другу письма.

Девочек публично шеймят, мальчиков заставляют каяться. Мир взрослых показан пугающим и подавляющим, а юные герои — беззащитными. Назарова здесь особенно точна: ее Надя —свидетель и участница морального террора, запуганный ребенок, в котором копится протест.

Террор и сострадание

Через несколько лет Александра Назарова получила главную роль в исторической драме «Софья Перовская». И если школьницу Надю ей было легко понять — почти ровесница, близкий контекст, — то с революционеркой Перовской все оказалось куда сложнее. Это история женщины-дворянки, которая пошла против своей среды, против государства и — в каком-то смысле — против самой себя.

Режиссер Лео Арнштам снял не агитку, а психологический портрет. Фильм осторожно, но честно задает вопросы: можно ли убивать во благо? Что важнее — человеческая жизнь или народная справедливость? Назарова в образе Перовской не красуется и не призывает на баррикады. Она показывает внутреннее горение, тихую боль и мучительное сомнение.

В одной из сцен ее героиня с полным спокойствием принимает роды у крестьянки, зная, что ее могут арестовать с минуты на минуту. И именно здесь — ее сострадание и человечность, которые не нуждаются в лозунгах.

Съемки были непростыми: тема казни царя Александра II всегда оставалась болезненной. Актриса позже признавалась, что долго не могла выйти из образа. И это неудивительно: Софья Перовская в ее исполнении — живая, хрупкая, страшно одинокая. Не символ, а человек.

Мать, земля и возвращение к себе

В 1986 году Назарова сыграла совсем другую роль — Лизавету, мать главной героини в фильме «Земля моего детства». Это была не громкая, не драматичная, но очень теплая и настоящая работа. Лизавета — женщина деревенская, непростая, но с крепким стержнем.

Она вырастила дочь, отправила ее учиться, а теперь с затаенной гордостью смотрит, как Таня возвращается в родную деревню восстанавливать луга и землю.

Фильм Ниточкина — почти забытая картина о надежде и преемственности. Здесь Назарова не революционер и не бунтарка — она носительница памяти, часть той самой «земли детства», к которой возвращаются. И, возможно, в этой простоте и безмолвной любви была ее самая нежная роль.

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