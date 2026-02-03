Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Годы в психушке, паранойя и одиночество: звезда «Большой перемены» медленно сходила с ума — и в последние минуты осталась одна

Годы в психушке, паранойя и одиночество: звезда «Большой перемены» медленно сходила с ума — и в последние минуты осталась одна

3 февраля 2026 22:53
Годы в психушке, паранойя и одиночество: звезда «Большой перемены» медленно сходила с ума — и в последние минуты осталась одна

На первую красавицу СССР возлагали большие надежды.

Наталья Богунова, запомнившаяся зрителям по роли учительницы Светланы Афанасьевны в культовом многосерийном фильме «Большая перемена», прожила жизнь, полную противоречий и трагедий. Светлая и обаятельная на экране, в реальной жизни она столкнулась с одиночеством, душевными страданиями и забвением.

В возрасте 11 лет она дебютировала в кино, сыграв в фильме «Вступление» режиссера Игоря Таланкина. Наибольшую популярность Наталья приобрела после роли Снегурочки в фильме «Весенняя сказка» и, конечно, милой учительницы русского языка. Она была совершенна в образе застенчивой интеллигентной девушки с нежным мелодичным голосом. И у нее должно было быть большое будущее, вот только у судьбы-злодейки были другие планы.

Громкое начало и тихий конец

Типаж вычурно светлых героинь в кино 80-х годов перестал пользоваться спросом — все чаще на экране стали появляться более дерзкие, смелые женские образы. На пробах постоянно звучали отказы. Но Богунова продолжала появляться на сцене, работая в Театре им. Моссовета.

Годы в психушке, паранойя и одиночество: звезда «Большой перемены» медленно сходила с ума — и в последние минуты осталась одна

В какой-то момент коллеги стали замечали тревожные изменения в ее поведении. На сцене актриса могла вдруг начать петь свой текст, иногда она звонила своим товарищам посреди ночи, а потом забывала про это. Актриса жаловалась на соседей, которые якобы пытались сделать с ней что-то нехорошее. Никто особо не поднимал тревогу, но только поначалу.

Богунова стала настолько непредсказуемой, что однажды ее увезли в психиатрическую больницу прямо с репетеции в театре. Ей поставили тяжелый диагноз — шизофрения. Состояние актрисы ухудшалось сезонно, но работу на сцене пришлось забросить. О причинах ухода звезда говорила уклончиво.

Годы в психушке, паранойя и одиночество: звезда «Большой перемены» медленно сходила с ума — и в последние минуты осталась одна

Жизнь Светланы после этого была одинокой и трагичной. Она пережила развод, детьми так и не обзавелась, поэтому в последние годы жизни осталась практически без поддержки.

Многим казалась заносчивой и высокомерной, но в первую очередь это было отражением ее недуга, — говорила актриса Людмила Гладунко.

В 2013 году Богуновой не стало. Из-за постоянных нервов, эпизодов паранойи, случился инфаркт. Уход ее был тихим и незаметным — на похороны пришли всего 20 человек. Мрачный, но честный урок о хрупкости человеческого счастья.

Ранее мы писали: Детство у тюрьмы, потерянные зубы и смерть дочери: годы скитаний едва не свели Валентина Гафта с ума — чудом сохранил волю к жизни

Фото: Кадры из фильмов «Весенняя сказка» (1971), «Большая перемена» (1972)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Гайдай придумал трагический финал «Ивана Васильевича», но цензоры узнали и вырезали раз и навсегда Гайдай придумал трагический финал «Ивана Васильевича», но цензоры узнали и вырезали раз и навсегда Читать дальше 20 февраля 2026
Оценили «Сказку о царе Салтане»? А теперь посмотрите лучшую экранизацию Пушкина XX века — в мини-сериале засветился даже Высоцкий Оценили «Сказку о царе Салтане»? А теперь посмотрите лучшую экранизацию Пушкина XX века — в мини-сериале засветился даже Высоцкий Читать дальше 20 февраля 2026
Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине Читать дальше 20 февраля 2026
Зарубите на носу цитату Раневской для тех, кто годами не может отпустить прошлое: точнее и не скажешь Зарубите на носу цитату Раневской для тех, кто годами не может отпустить прошлое: точнее и не скажешь Читать дальше 19 февраля 2026
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Читать дальше 20 февраля 2026
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) «Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) Читать дальше 20 февраля 2026
Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Читать дальше 20 февраля 2026
Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Читать дальше 20 февраля 2026
Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Читать дальше 20 февраля 2026
Советский «Первый отдел» со Збруевым: детектив 60-летней давности сегодня обрел вторую жизнь Советский «Первый отдел» со Збруевым: детектив 60-летней давности сегодня обрел вторую жизнь Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше