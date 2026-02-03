Годы в психушке, паранойя и одиночество: звезда «Большой перемены» медленно сходила с ума — и в последние минуты осталась одна

Наталья Богунова, запомнившаяся зрителям по роли учительницы Светланы Афанасьевны в культовом многосерийном фильме «Большая перемена», прожила жизнь, полную противоречий и трагедий. Светлая и обаятельная на экране, в реальной жизни она столкнулась с одиночеством, душевными страданиями и забвением.

В возрасте 11 лет она дебютировала в кино, сыграв в фильме «Вступление» режиссера Игоря Таланкина. Наибольшую популярность Наталья приобрела после роли Снегурочки в фильме «Весенняя сказка» и, конечно, милой учительницы русского языка. Она была совершенна в образе застенчивой интеллигентной девушки с нежным мелодичным голосом. И у нее должно было быть большое будущее, вот только у судьбы-злодейки были другие планы.

Громкое начало и тихий конец

Типаж вычурно светлых героинь в кино 80-х годов перестал пользоваться спросом — все чаще на экране стали появляться более дерзкие, смелые женские образы. На пробах постоянно звучали отказы. Но Богунова продолжала появляться на сцене, работая в Театре им. Моссовета.

В какой-то момент коллеги стали замечали тревожные изменения в ее поведении. На сцене актриса могла вдруг начать петь свой текст, иногда она звонила своим товарищам посреди ночи, а потом забывала про это. Актриса жаловалась на соседей, которые якобы пытались сделать с ней что-то нехорошее. Никто особо не поднимал тревогу, но только поначалу.

Богунова стала настолько непредсказуемой, что однажды ее увезли в психиатрическую больницу прямо с репетеции в театре. Ей поставили тяжелый диагноз — шизофрения. Состояние актрисы ухудшалось сезонно, но работу на сцене пришлось забросить. О причинах ухода звезда говорила уклончиво.

Жизнь Светланы после этого была одинокой и трагичной. Она пережила развод, детьми так и не обзавелась, поэтому в последние годы жизни осталась практически без поддержки.

Многим казалась заносчивой и высокомерной, но в первую очередь это было отражением ее недуга, — говорила актриса Людмила Гладунко.

В 2013 году Богуновой не стало. Из-за постоянных нервов, эпизодов паранойи, случился инфаркт. Уход ее был тихим и незаметным — на похороны пришли всего 20 человек. Мрачный, но честный урок о хрупкости человеческого счастья.

