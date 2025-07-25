Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери

Когда-то его лицо украшало билборды «Обитаемого острова», который в нулевых ощущался не иначе, как «наш ответ Голливуду». Он был Максимом Каммерером — внеземным, с синими глазами и широченными плечами от ушей до Тау Кита. А теперь Каммерера играет Юрий Колокольников. И Степанову об этом сообщили... не самым деликатным способом.

Журналисты приехали за комментарием — и получили то, что заслужили. Услышали, что называется, без купюр:

«Вещи свои собрали и (брань) отсюда (брань)!»

Дверь захлопнулась. Молния не ударила. Просто кто-то окончательно понял: шоу пошло дальше без него.

«Полдень» без Степанова

Сериал «Полдень», который снимают по «Жуку в муравейнике» братьев Стругацких, — масштабная попытка вписать утопическую фантастику в модный триллер. Мир будущего, пропитанный гуманизмом и космосом, прогрессоры, сверхцивилизации и тот самый главный герой — Максим Каммерер. Вернее, не совсем «тот самый».

В новом проекте его играет Колокольников. За плечами у Юрия — блокбастеры, Голливуд, фотосессии глянцевых обложек. А у Степанова — толстая больничная карта, пенсия мамы и тишина.

Это первая крупная экранизация «Мира Полдня». Снимает её Клим Козинский («13-я клиническая»), в касте — Леонид Ярмольник, Максим Матвеев, Юлия Снигирь. Проект серьёзный, с большими деньгами, известными именами и поддержкой онлайн-кинотеатров.

Сценарий писала Маруся Трубникова — та самая, что делала «The Телки». Никакой ностальгии по «Обитаемому острову» — тут всё начисто по-новому. А что же Степанов?

Тень от былого героя

Ответ на этот вопрос всё чаще звучит в прошедшем времени. После выхода «Обитаемого острова» он почти не снимался — максимум эпизоды и редкие появления на ток-шоу. В 2017 году случилась трагедия: падение с пятого этажа.

Артист чудом выжил, но сильно повредил позвоночник. Тогда же его поставили на пожизненный (!) учёт в ПНД — официально диагностировали психическое заболевание, шизофрению. С тех пор жизнь пошла по другой траектории.

В 2025-м, по сообщениям СМИ, актёр живёт на пособие по инвалидности и пенсию мамы. Съёмок нет, да и он сам говорит, что не хочет работать, не может и не видит смысла. Его попросту никуда не зовут — зато фотографируют утром у дома с пакетом, в котором виднеется, скажем так, далеко не сценарий.

«Недавно актёра заметили с похмельным набором — утром, недалеко от его московской квартиры. Вечные боли в ноге до сих пор мучают актера», — уточнял Mash.

«Не надо разговаривать»

То, как он выгнал журналистов Mash, походит на крик души. Его спросили, тяжело ли было узнать о новой роли Каммерера. Он не ответил. Потому что, видимо, не хочет обсуждать, как мир, в котором он однажды стал героем, пошёл дальше без него. Пошёл, не обернувшись.

В голосе Степанова сквозит не только злость, а и отчаяние, ведь с ним просто перестали считаться. Новый Каммерер уже на съёмочной площадке, а старый остался за дверью — не только маминой квартиры, но и российской киноиндустрии.

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