«Шизгара!»: о чем на самом деле пелось в песне из рекламы женской бритвы

Рекламные ролики нередко сопровождаются зажигательными песнями, которые надолго запоминаются зрителям. И именно такая судьба постигла композицию Venus группы Shocking Blue, которая появилась в ролике с бритвами для женщин.

Знаменитое видео появилось в отечественном эфире в тот период, когда большинство жителей страны не могли похвастаться знамением английского. Поэтому фраза she’s got it, с которой начинался припев песни и которая переводится как «все это в ней», превратилась в «шизгара», а смысл композиции так и остался для многих загадкой.

На самом же деле музыканты посвятили песню девушке, похожей на богиню. Их героиня носит имя Венера и обладает неземной красотой, которая сводит с ума всех мужчин вокруг.

«Ее оружием стали прозрачные глаза, которые сводили мужчин с ума», — поют Shocking Blue.

Venus высоко оценили не только жители бывшего СССР. Любители музыки во всем мире без остановки слушали песню и сделали ее главным хитом группы, который до сих пор оказывается на лидирующих местах чартов и рейтингов.