Шито-крыто и закрыто: сцена после титров в «Троне: Арес» намекает на продолжение — но нужно ли оно Disney после потери миллионов долларов?

16 ноября 2025 07:58
Фильм провалился и в прокате, и в рейтингах.

Disney выпустила «Трон: Арес» 10 октября и, казалось бы, поставила точку в истории культовой киберфраншизы. Но нет: сцена после титров все-таки оставила фанатам надежду.

Там появляется диск Программы Мастер-Контроль — антагониста из самого первого «Трона» 1982 года. Похоже, именно он должен был стать главным злодеем в возможном четвертом фильме.

Явно рассчитывали на продолжение

В «Аресе» снова столкнулись две силы — старая ENCOM и новая корпорация Dillinger Systems, возглавляемая Джулианом Диллинджером (Эван Питерс), внуком легендарного Эдварда Диллинджера.

Джулиан создает искусственный интеллект по имени Арес (Джаред Лето), который способен действовать не только в Сети, но и в реальном мире. Проблема в том, что программа быстро становится слишком «человечной» и решает выступить против создателя.

Шито-крыто и закрыто: сцена после титров в «Троне: Арес» намекает на продолжение — но нужно ли оно Disney после потери миллионов долларов?

На стороне Ареса оказывается сам Кевин Флинн (Джефф Бриджес) — создатель ENCOM и легенда киберпространства. Вместе они срывают планы Джулиана, но в финале тот успевает оцифровать себя и сбежать в Сеть.

В бонусной сцене он находит диск Программы Мастер-Контроль и получает его способности. Намек очевиден: возможное продолжение может объединить двух злодеев — Джулиана и цифрового призрака его деда.

Шансов на новый фильм почти нет

The Hollywood Reporter со ссылкой на источники в Disney сообщил, что студия «отправляет франшизу на покой». Причина проста — провал. При бюджете в 180 миллионов долларов картина собрала всего 135 миллионов по миру.

На Rotten Tomatoes — 53% свежести, и это для проекта, на который делали ставку как на перезапуск.

Шито-крыто и закрыто: сцена после титров в «Троне: Арес» намекает на продолжение — но нужно ли оно Disney после потери миллионов долларов?

Изначально фильм должен был стать прямым продолжением «Трона: Наследие» (2010), но студия заморозила проект из-за слабых сборов. Все изменил Джаред Лето, который после «Оскара» за «Далласский клуб покупателей» убедил руководство Disney дать фильму зеленый свет — и даже стал продюсером.

Позже сценарий полностью переписали под его персонажа, а «Арес» превратился из дополнения в главного героя. По данным инсайдеров, Disney не собирается продолжать серию, по крайней мере, в ближайшие годы.

Но если мы что-то знаем о Голливуде, так это то, что даже самые провальные франшизы умеют перезагружаться. Возможно, через десять лет мы снова заговорим про эту кибервселенную.

Ранее мы писали: Старого пса научили новым фокусам: «Иллюзию обмана 3» критики назвали лучшей частью франшизы, но есть и ложка дегтя

Фото: Кадры из фильма «Трон: Арес» (2025 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
