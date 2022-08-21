Ширвиндт вспомнил о леденящей душу трагедии с Мироновым: «Разорвалась бомба»
Все случившееся оставило жуткое впечатление.
Андрей Миронов умел жить весело и вдохновлять других. За это актер пользовался большой популярностью как у женщин, так и у коллег. К сожалению, жизнь артиста оборвалась слишком рано.
Леденящий душу поступок, который Миронов совершил незадолго до смерти, однажды припомнил Александр Ширвиндт. Актер стал свидетелем того, как прославленный исполнитель ролей начал затухать прямо у него на глазах. К такому повороту событий Ширвиндт был не готов.
Позже Ширвиндт узнает: спасти его друга было невозможно. В голове у Миронова «разорвалась бомба».
«Он подошел ко мне, полуобнял меня, стал оседать у меня в руках и сказал: «Шура, голова». Я понял, что это не шутка, и понес его за кулисы. В голове «разорвалась бомба». Потом я спрашивал, почему не оперировали. Мне сказали, что даже если бы он вдруг неожиданно выжил, это был бы даун стопроцентный», — вспомнил он однажды.