Ширвиндт вспомнил о леденящей душу трагедии с Мироновым: «Разорвалась бомба»

Андрей Миронов умел жить весело и вдохновлять других. За это актер пользовался большой популярностью как у женщин, так и у коллег. К сожалению, жизнь артиста оборвалась слишком рано.

Леденящий душу поступок, который Миронов совершил незадолго до смерти, однажды припомнил Александр Ширвиндт. Актер стал свидетелем того, как прославленный исполнитель ролей начал затухать прямо у него на глазах. К такому повороту событий Ширвиндт был не готов.

Позже Ширвиндт узнает: спасти его друга было невозможно. В голове у Миронова «разорвалась бомба».