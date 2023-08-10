Ширвиндт воспользовался скандалом Пугачевой и Ротару: деньги текут рекой

Михаил Ширвиндт с недавних пор вместе с отцом Александром Ширвиндтом ведет шоу на видеохостинге. Там артисты занимаются кулинарией и рассказывают истории из своей богатой событиями жизни. Подписчики с интересом следят за новыми выпусками шоу, но вот способы привлечения зрителей вызывают у многих возмущение.

В социальных сетях Михаил опубликовал ролик, на котором обещает рассказать «страшную правду» о скандале между Пугачевой и Ротару. После чего призывает посмотреть третий выпуск «Мемуаров Ширвиндтов» на канале «Съедобное-несъедобное». На деле никаких сенсаций в выпуске не оказалось — только очередные забавные истории и рецепты от Александра Ширвиндта.

Поклонники не одобрили попытку пропиарить свое шоу за счет двух известных певиц, тем более что история их конфликта — дело давнее.