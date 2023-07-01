Ширвиндт с молодой женой выглядят словно дедушка с внучкой: убедитесь сами

Телеведущий Михаил Ширвиндт женат в третий раз. Свою избранницу сын Александра Ширвиндта долгое время скрывал от публики, и причина совершенно ясна — вместе с женой они выглядят как дедушка с внучкой.

Четыре года назад Михаил Ширвиндт развелся со своей второй супругой, актрисой Татьяной Морозовой. Они были в браке с середины восьмидесятых, но, по словам самого Михаила, развод только узаконил реальное положение вещей. Фактически же пара не жила вместе еще с 2011 года.

В скором времени он снова женился. Его женой стала Анастасия Пономарева. Рассказывать публике о свадьбе Михаил не стал, об этом журналисты узнали от его отца, Александра Ширвиндта.

В 2020 году у Михаила и Анастасии родился сын Миша, а за несколько дней до этого двойняшек родила дочь Михаила Александра. Так сын телеведущего оказался даже младше, чем его же внуки.

Сегодня пара уже не скрывает отношений, Анастасия выкладывает снимки с сыном и мужем. Третьей жене телеведущего 33 года, рядом с 65-летним Михаилом она выглядит как внучка с любимым дедушкой.