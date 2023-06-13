Ширвиндт развенчал главный миф о Раневской: народ был разочарован

Фаина Раневская известна не только своей яркой актерской карьерой, но и сотнями афоризмов. Она запомнилась поклонникам как одна из самых остроумных знаменитостей страны, однако этот образ артистки оказался далек от правды.

По словам Александра Ширвиндта, семья которого близко дружила со звездой сцены, Раневская не сорила афоризмами каждую минуту. Мнение фанатов ошибочно, ведь Раневская в быту была самым обычным человеком. А многие цитаты на самом деле не принадлежат ей.

«Эта история о том, что она все время острила. Половину врут», — рассказал Ширвиндт в YouTube-канале своего сына Михаила.

Пользователи Сети не оставили без внимания откровение знаменитости. Как признались поклонники, подобными заявлениями Ширвиндт хотел лишь привлечь внимание к себе, так что это вряд ли можно считать правдой.