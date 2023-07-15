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Ширвиндт прожил с одной женщиной больше 60 лет: секрет долгого брака прост как дважды два

15 июля 2023 11:45
Ширвиндт прожил с одной женщиной больше 60 лет: секрет долгого брака прост как дважды два

Последовать этому примеру может каждый.

Личная жизнь Александра Ширвиндта слишком скучна, но это только на первый взгляд. Пока другие коллеги актера одну за другой меняли возлюбленных, он хранил верность одной женщине, вместе с которой живет вот уже более 60 лет.

Поклонников такой расклад немало удивляет. Звезду не раз спрашивали, в чем же секрет его долговечного брака с Натальей Белоусовой. Между тем он оказался прост как дважды два.

Многие другие актеры совершали роковую ошибку, пытаясь связать свою жизнь с привлекательными артистками или же домохозяйками. По мнению Ширвиндта, общая сфера деятельности сильно вредит отношениям. Не идет на пользу и отсутствие у второй половинки любимого дела. Вот почему он взял в жены не актрису или бездельницу, а архитектора.

«Я бы не хотел, чтобы человек растворялся во мне. Это вредительство», — заметил артист, порадовавшись тому, что у его супруги есть собственные проекты и интересы, к которым он не имеет никакого отношения.

Фото: Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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