Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ширвиндт на них работал, а Брежнев восхищался: Маврикиевна и Никитична — дуэт русских бабок распался из-за пристрастия и скандала

Ширвиндт на них работал, а Брежнев восхищался: Маврикиевна и Никитична — дуэт русских бабок распался из-за пристрастия и скандала

22 августа 2025 17:38
Ширвиндт на них работал, а Брежнев восхищался: Маврикиевна и Никитична — дуэт русских бабок распался из-за пристрастия и скандала

Без платочка не узнавала ни одна живая душа.

Они выходили на сцену в старушечьих платочках и очках в толстой роговой оправе, а уже через пару минут зал плакал от смеха. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична — два образа, ставшие культурным феноменом 70-х.

На их концерты невозможно было достать билеты, их номера показывали в «Голубом огоньке», ими восторгался сам Леонид Ильич Брежнев. Но дуэт, на который работали лучшие юмористы СССР, распался внезапно — и причина оказалась трагичной.

Лучшие гострайтеры

Ширвиндт на них работал, а Брежнев восхищался: Маврикиевна и Никитична — дуэт русских бабок распался из-за пристрастия и скандала

Всё началось в 1971 году. Телепередача «Терем-теремок. Сказка для взрослых» познакомила зрителей с двумя «бабушками», которые привели внучат на ёлку, но сами пустились в обсуждение жизни. Миниатюра мгновенно стала хитом, а в редакцию пришли мешки писем с просьбой вернуть старушек на экран.

Так и началась история дуэта Бориса Владимирова и Вадима Тонкова. Их юмор поднимали на новый уровень целые когорты советских сатириков: Аркадий Арканов, Григорий Горин, Аркадий Хайт, Александр Ширвиндт.

Лучшие авторы страны писали для них реплики, которые цитировали на улицах. Артисты мотались по всей стране, давая по пять-шесть концертов в день, и собирали стадионы.

Секрет успеха

Ширвиндт на них работал, а Брежнев восхищался: Маврикиевна и Никитична — дуэт русских бабок распался из-за пристрастия и скандала

Владимиров перевоплощался в грубоватую, ехидную Авдотью Никитичну — с выдвинутой челюстью, скрипучим смехом и бесконечной язвительностью. Тонков — её противоположность: интеллигентная, сюсюкающая Вероника Маврикиевна, вечная «жертва» подколок напарницы.

Дуэт русских бабок казался живым, почти настоящим. Многие верили, что на сцене действительно две деревенские старушки. Но под платочками скрывались опытные эстрадные артисты, каждый со своими тараканами в голове.

«Маврикиевна» и чемоданчик

Ширвиндт на них работал, а Брежнев восхищался: Маврикиевна и Никитична — дуэт русских бабок распался из-за пристрастия и скандала

В жизни артисты были разными, как и их сценические героини. Тонков — спокойный, семейный, расчетливый. Владимиров — эмоциональный, вспыльчивый и… любитель выпить. Настолько, что друзья вспоминали о его «чемоданчике»: внутри всегда лежала бутылка водки, рюмки и закуска.

Алкоголь стал тем самым «третьим участником» дуэта. Со временем Владимиров всё чаще срывал концерты, и для Тонкова это было недопустимо. Репетиции переносились, гастроли срывались, конфликты накалялись, а обиды множились.

Попытка возродить дуэт уже после первого разрыва закончилась быстро. Всё повторилось — и артисты расстались окончательно.

Конец эпохи

Ширвиндт на них работал, а Брежнев восхищался: Маврикиевна и Никитична — дуэт русских бабок распался из-за пристрастия и скандала

После распада дуэта жизнь пошла разными дорогами. Для Бориса Владимирова это стало началом конца: пять инфарктов подряд, тяжёлое заболевание, постоянные боли. Умер он в 56 лет. Последние годы ему удавалось заглушать мучения только алкоголем.

Вадим Тонков прожил дольше — на тринадцать лет. Он написал книгу «Маврикиевна — моя маска», выступал на радио, сочинял и исполнял собственные песни. Но былой популярности уже не вернул.

Спустя годы появились «Новые русские бабки» — Сергей Чванов и Игорь Касилов попытались возродить феномен, но публика приняла их неоднозначно. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична остались единственными и неповторимыми.

«Сваты», «6 кадров», десятки лет алкоголизма: горе в семье превратило жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — юморист чудом не сошел с ума.

Фото: Кадры из киножурнала «Ералаш», «Бабушки надвое сказали...» (1979)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«То, что называется “сексапил”»: увечье на войне превратило скромного слесаря в хромого Казанову — и звезду «Местра встречи» с «Золотым теленком» «То, что называется “сексапил”»: увечье на войне превратило скромного слесаря в хромого Казанову — и звезду «Местра встречи» с «Золотым теленком» Читать дальше 22 августа 2025
На экране играл генералов, в жизни едва не стал уголовником: за какое военное преступление Папанов почти получил 6 лет На экране играл генералов, в жизни едва не стал уголовником: за какое военное преступление Папанов почти получил 6 лет Читать дальше 21 августа 2025
«Сейчас тазик принесу»: последний анекдот Никулин рассказывал врачам на каталке — сперва тряслись от смеха, после плакали «Сейчас тазик принесу»: последний анекдот Никулин рассказывал врачам на каталке — сперва тряслись от смеха, после плакали Читать дальше 21 августа 2025
Митяй из «Сватов» связан с Миледи из «Трех мушкетеров»: а вы, кем они приходятся друг другу? Митяй из «Сватов» связан с Миледи из «Трех мушкетеров»: а вы, кем они приходятся друг другу? Читать дальше 19 августа 2025
Встречи и подарки под запретом: жена Ширвиндта испортила детство его же сыну — горькая правда всплыла лишь после смерти артиста Встречи и подарки под запретом: жена Ширвиндта испортила детство его же сыну — горькая правда всплыла лишь после смерти артиста Читать дальше 18 августа 2025
Уже не цыганенок Степка, а рослый красавец: как теперь выглядит возмужавший мальчишка из фильма «Мужики!» Уже не цыганенок Степка, а рослый красавец: как теперь выглядит возмужавший мальчишка из фильма «Мужики!» Читать дальше 18 августа 2025
Режиссер показал «правду» о советских военных и уехал в США: цензура СССР неспроста запретила драму с Варлей и Караченцовым на 11 лет Режиссер показал «правду» о советских военных и уехал в США: цензура СССР неспроста запретила драму с Варлей и Караченцовым на 11 лет Читать дальше 22 августа 2025
Большинства уже нет в живых: как менялись актеры «Операции "Ы"» — многие их запомнили молодыми (фото) Большинства уже нет в живых: как менялись актеры «Операции "Ы"» — многие их запомнили молодыми (фото) Читать дальше 22 августа 2025
Душераздирающий военный фильм с Никулиным оказался неугоден советской власти: четверть века не пускали на экраны Душераздирающий военный фильм с Никулиным оказался неугоден советской власти: четверть века не пускали на экраны Читать дальше 21 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше