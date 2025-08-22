Ширвиндт на них работал, а Брежнев восхищался: Маврикиевна и Никитична — дуэт русских бабок распался из-за пристрастия и скандала

Без платочка не узнавала ни одна живая душа.

Они выходили на сцену в старушечьих платочках и очках в толстой роговой оправе, а уже через пару минут зал плакал от смеха. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична — два образа, ставшие культурным феноменом 70-х.

На их концерты невозможно было достать билеты, их номера показывали в «Голубом огоньке», ими восторгался сам Леонид Ильич Брежнев. Но дуэт, на который работали лучшие юмористы СССР, распался внезапно — и причина оказалась трагичной.

Лучшие гострайтеры

Всё началось в 1971 году. Телепередача «Терем-теремок. Сказка для взрослых» познакомила зрителей с двумя «бабушками», которые привели внучат на ёлку, но сами пустились в обсуждение жизни. Миниатюра мгновенно стала хитом, а в редакцию пришли мешки писем с просьбой вернуть старушек на экран.

Так и началась история дуэта Бориса Владимирова и Вадима Тонкова. Их юмор поднимали на новый уровень целые когорты советских сатириков: Аркадий Арканов, Григорий Горин, Аркадий Хайт, Александр Ширвиндт.

Лучшие авторы страны писали для них реплики, которые цитировали на улицах. Артисты мотались по всей стране, давая по пять-шесть концертов в день, и собирали стадионы.

Секрет успеха

Владимиров перевоплощался в грубоватую, ехидную Авдотью Никитичну — с выдвинутой челюстью, скрипучим смехом и бесконечной язвительностью. Тонков — её противоположность: интеллигентная, сюсюкающая Вероника Маврикиевна, вечная «жертва» подколок напарницы.

Дуэт русских бабок казался живым, почти настоящим. Многие верили, что на сцене действительно две деревенские старушки. Но под платочками скрывались опытные эстрадные артисты, каждый со своими тараканами в голове.

«Маврикиевна» и чемоданчик

В жизни артисты были разными, как и их сценические героини. Тонков — спокойный, семейный, расчетливый. Владимиров — эмоциональный, вспыльчивый и… любитель выпить. Настолько, что друзья вспоминали о его «чемоданчике»: внутри всегда лежала бутылка водки, рюмки и закуска.

Алкоголь стал тем самым «третьим участником» дуэта. Со временем Владимиров всё чаще срывал концерты, и для Тонкова это было недопустимо. Репетиции переносились, гастроли срывались, конфликты накалялись, а обиды множились.

Попытка возродить дуэт уже после первого разрыва закончилась быстро. Всё повторилось — и артисты расстались окончательно.

Конец эпохи

После распада дуэта жизнь пошла разными дорогами. Для Бориса Владимирова это стало началом конца: пять инфарктов подряд, тяжёлое заболевание, постоянные боли. Умер он в 56 лет. Последние годы ему удавалось заглушать мучения только алкоголем.

Вадим Тонков прожил дольше — на тринадцать лет. Он написал книгу «Маврикиевна — моя маска», выступал на радио, сочинял и исполнял собственные песни. Но былой популярности уже не вернул.

Спустя годы появились «Новые русские бабки» — Сергей Чванов и Игорь Касилов попытались возродить феномен, но публика приняла их неоднозначно. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична остались единственными и неповторимыми.

