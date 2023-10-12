Ширвиндт годами терпел унижения из-за жены: такое выдержит не каждый

Александр Ширвиндт внес большой вклад в отечественную культуру. Бывший худрук Театра Сатиры, он поставил множество спектаклей, сыграл в десятках фильмов, выступал в роли телеведущего. Артист получил не одну государственную награду, но так и не удостоился высокой оценки от самого близкого человека.

В далеком 1957 году мэтр женился на архитекторе Наталье Николаевне Белоусовой, подарившей ему единственного сына Михаила. Звездный наследник описывает отношения родителей как очень нежные и трепетные. Правда, в паре обожают подтрунивать друг на другом, и порой шутки бывали злыми.

Всякий раз, когда Белоусовой нужно было провести мужа на светское мероприятие, она заполняла анкету. Себя женщина указывала как «члена Союза архитекторов», а супруга скромно именовала «муж члена». Об этом со смехом вспоминает Александр Анатольевич.