Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву

В обширном автопарке Аллы Пугачевой особое место занимает роскошный «Роллс Ройс». Его появление в гараже Примадонны окутано слухами. Источники утверждают, что в середине «нулевых» тогда еще замужней Пугачевой авто подарил Максим Галкин. Они познакомились в 2001 году и тут же завязали дружбу. Певица пристрастила молодого комика к своему излюбленному хобби — игре в казино. И Максим пообещал, что если к нему повернется удача, то он выиграет для певицы иномарку.

Как сообщает «Комсомольская правда », Галкин обещание сдержал, поэтому через несколько лет Пугачева с любимого «Мерседеса» пересела на «Роллс Ройс». Машина обошлась юмористу в круглую сумму. И этот широкий жест за миллион долларов сразил артистку. В 2005 году она развелась с Филиппом Киркоровым, а через шесть лет официально оформила брак с Галкиным.

Кстати, при расставании с Филиппом Пугачева вернула ему все подаренные ей машины. В разные годы Киркоров покупал для жены «Хаммер» и компактную «Ауди ТТ».