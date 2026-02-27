Оповещения от Киноафиши
Шиканул на всю котлету: сколько потратил Егор на «бордельеро» в «Калине красной»

27 февраля 2026 18:35
Фанаты посчитали, во сколько мог обойтись неловкий загул героя.

В фильме «Калина красная» (1974) Василия Шукшина есть сцена, которая зрителям точно запомнилась — попытка Егора Прокудина устроить «бордельеро» в райцентре. Подробный подсчет расходов провел автор дзен-канала «Лавка старьевщика», и сумма вышла весьма внушительной для времен СССР.

В кадре виден ящик болгарского вина Vinimpex. В начале 1970-х бутылка стоила около 3-4 рублей, а в ресторане — примерно 6-8 рублей. По приблизительным подсчетам автора канала, на столе стояло около 20 бутылок, поэтому на вино могло уйти примерно 120-160 рублей.

По наблюдениям внимательного зрителя, на празднике присутствует около 30 гостей. Закуски простые — салаты, фрукты, нарезки. Если закладывать по 10 рублей на человека, выходит еще около 300 рублей.

Самый затратный момент — раздача денег. Прокудин велит выдать гостям по червонцу и оставить 100 рублей официанту. Это еще около 400 рублей.

В итоге все «бордельеро» в «Калине красной» могло обойтись Егору примерно в 800-1000 рублей. Сумма солидная, но вечер, как видно по фильму, себя не оправдал.

Фото: Кадр из фильма «Калина красная» (1974)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
