Шикарную блондинку из «Крокодила Данди» теперь не узнает никто (фото)

Линда Козловски обрела мировую славу, когда приняла участие в фильме «Крокодил Данди». Долгие годы поклонники сходили с ума по знаменитости, а в 2001 году она неожиданно пропала с экранов. При этом прошедшие годы практически не сказались на внешности знаменитости.

Сегодня Козловски наслаждается спокойной жизнью вне Голливуда. Она заявила, что устала от индустрии и ее правил, поэтому теперь редко появляется даже на красных ковровых дорожках и светских мероприятиях. Отсутствие камер и внимания публики никак не повлияли на ее красоту: артистка по-прежнему завоевывает сердца мужчин. При этом в 63-летней знаменитости уже с трудом можно узнать очаровательную журналистку Сью Чарлтон: изменилась и прическа, и сама внешность артистки.

Как отмечают СМИ, именно красота Козловски стала причиной ее развода с Полом Хоганом, сыгравшим роль Данди. Якобы он не мог справиться с возрастными изменениями, но его супруга оставалась все так же эффектна, поэтому он и подал на развод. Сами знаменитости никогда не раскрывали причины своего расставания и все еще поддерживают теплые отношения, воспитывая общего сына Чэнса.