«Шикарная женщина»: засветившая лишнее Порошина разделась и произвела вау-эффект

Российская актриса театра и кино Мария Порошина даже после 40 лет может похвастаться прекрасной физической формой. Кажется, что актрисам необходимо сохранять безупречный внешний вид, чтобы продолжать актерскую карьеру. Хотя можно представить, как это непросто.

Мария получила широкую известность благодаря участию в сериале «Бригада» и фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Сейчас она ничуть не уступает самой себе в начале двухтысячных. Актриса прекрасно следит за собой о чем свидетельствуют ее фотографии.

Под одним из постов Марии пользователи не скрывали своего восторга по поводу внешнего вида актрисы.