«Шикарная»: теща Эммануила Виторгана ошеломила россиян красотой

Прославленный артист не сумел промолчать в важный для семьи день.

«Молодой» отец Эммануил Виторган и его знаменитая супруга Ирина Млодик сами могут похвастаться подтянутой фигурой и задором в глазах. Однако в семье прославленного актера нашелся человек, способный заткнуть за пояс и зятя, и даже собственную дочь.

Им оказалась теща артиста. В день рождения самой старшей женщины в семье Виторган поспешил лично обратиться к ней через социальные сети, а заодно показал ее во всей красе: на опубликованном кадре Римма Михайловна позировала в небесно-голубом платье, прячущем фигуру.

«Дорогая Римма! Поздравляю Вас с днем рождения! Всего Вам самого доброго! Спасибо за дочь и за внучек! Благодарю Вас за ВСЕ! Ваш зять», — написал он.

В восторге от увиденного остались и комментаторы.

«Шикарная», «Риммочка, какая же вы красивая», «Теперь понятно, в кого пошла Ирина! Риммочка Михайловна, вы — прелесть», «Шикарная, цветущая! Выглядите волшебно», «Удивительно молодая! Просто фантастика», — писали ей

Фото: социальные сети Эммануила Виторгана