Шик по-советски: о каком подарке из-за рубежа мечтала каждая женщина

В советскую эпоху любительницам модных вещей приходилось непросто. Рынок не баловал красавиц широким ассортиментом и выбором, поэтому многим приходилось только мечтать о заветном наряде. Пожалуй, самой востребованной вещью той эпохи считалась комбинация.

Эта пикантная деталь гардероба стоила немалую сумму, особенно если речь шла о зарубежных моделях. А советские женщины мечтали именно об импортных комбинациях. Например, из Венгрии, ГДР, Польши или Югославии. Заграничные образцы выглядели куда более изысканно, ведь производители брали невероятно тонкое и нежное кружево.

Почему же комбинации так подкупали советских женщин и считались шиком? Казалось бы, эта деталь скрыта от посторонних глаз, в ней можно показаться лишь перед мужем. Но все не так просто. Комбинацию надевали под длинные платья, чтобы сделать силуэт более женственным. Это придавало уверенности в себе и игривости образу. Также комбинация прикрывала невзрачное нижнее белье, которое производили в СССР.