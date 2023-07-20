Шея, как у девочки: 68-летняя Удовиченко поражает моложавостью (фото)

Лариса Удовиченко начала карьеру в картине Сергея Герасимова «Дочки-матери», а всесоюзная слава пришла к ней после фильма «Место встречи изменить нельзя». За годы карьеры артистка покорила миллионы поклонников и стала одной из самых популярных актрис в кино.

При этом Удовиченко, в отличие от многих своих коллег, совсем не собирается на пенсию. Только в 2018 году с ее участием вышло три проекта: «Сувенир из Одессы», «Операция „Сатана“» и «Анатомия убийства». Артистка не покидает съемочную площадку, а отказаться от работы ее заставила лишь недавняя операция на позвоночнике, после которой она восстанавливается вот уже несколько месяцев.

И, как отмечают фанаты, 68-летняя Удовиченко выглядит значительно моложе своих лет. Звезда экрана отличается эффектной внешностью, а возрастные изменения совершенно не сказываются на ней. Особенно же поклонники обращают внимание на шею артистки, на которой нет ни одной морщины.