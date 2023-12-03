Шестиклассники проходят этот тест за минуту: сколько времени уйдет у вас?
Определите, кто умнее: вы или современные дети.
Взрослые, как правило, считают себя умнее детей. Отчасти это справедливо: даже у двадцати- и тридцатилетних опыта больше, а кругозор шире, чем у подростков.
Но не во всем старшее поколение может превзойти современных школьников. Многие прописные истины, которые у любого ребенка от зубов отскакивают, мужчины и женщины с высшим образованием забывают за ненадобностью.
Это касается даже банальных фактов из школьной программы. В некоторых областях шестиклассники-троечники могут дать взрослым фору.
Проверьте, кто умнее, вы или современные дети! Разобраться в этом поможет короткий тест с легкими школьными задачами. Ответьте на 10 вопросов и узнайте, насколько хорошо помните прописные истины вы.
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