Шестиклассники проходят этот тест за минуту: сколько времени уйдет у вас?

Определите, кто умнее: вы или современные дети.

Взрослые, как правило, считают себя умнее детей. Отчасти это справедливо: даже у двадцати- и тридцатилетних опыта больше, а кругозор шире, чем у подростков.

Но не во всем старшее поколение может превзойти современных школьников. Многие прописные истины, которые у любого ребенка от зубов отскакивают, мужчины и женщины с высшим образованием забывают за ненадобностью.

Это касается даже банальных фактов из школьной программы. В некоторых областях шестиклассники-троечники могут дать взрослым фору.

Проверьте, кто умнее, вы или современные дети! Разобраться в этом поможет короткий тест с легкими школьными задачами. Ответьте на 10 вопросов и узнайте, насколько хорошо помните прописные истины вы.