Шестеро убитых, включая детей: советский летчик изощренно отомстил жене

47 лет назад на всю Россию прогремела страшная трагедия: пилот Ан-2 врезался в жилой дом. Но самое ужасное, что сделал это намеренно. И вот почему. Пилот из Новосибирска Владимир Серков пытался отомстить жене. Но убил лишь себя и забрал на тот свет еще шестерых человек.

Роковой полет случился потому, что Серков при проверке в аэропорту предъявил поддельное оперативное задание, в котором отсутствовало время вылета. Ключи от самолета летчику выдали без вопросов и проволочек — дежурный его знал. Далее мужчина сел в самолет и совершил самовольный взлет.

Попытки связаться с Серковым успеха не принесли. Тот направил самолет к себе домой. Мотивы жуткого поступка знали даже соседи: ревность и месть. Летчик очень ждал длительную командировку на Север, но такие давали только семейным. А жена, несмотря на уговоры и просьбы отсрочить процесс, подала на развод. Этого обезумевший Серков допустить не мог.

И тогда протаранил дом, где жила благоверная вместе с их общим ребенком. Самолет врезался в здание и унес жизни пилота и еще шести человек, среди которых были маленькие дети. Жена Серкова и его семья не пострадали.