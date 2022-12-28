Шесть мужей подтвердят: не поверите, чего не хватало мужчинам в Людмиле Гурченко

Людмила Гурченко по праву считалась одной из самых экстравагантных фигур в мире кино и эстрады. Не секрет, что харизматичная актриса обладала сложным и неуживчивым характером, поэтому ни один из супругов не оставался с ней надолго.

Дело в том, что Людмила Марковна никогда не притворялась милой барышней. Однажды приятель Гурченко актер Валентин Гафт посвятил эпатажной артистке небольшое сатирическое стихотворение — он вообще любил колко посмеяться над коллегами по фильмам.

Гурченко остроумный артист описал как матерщинницу, глушащую спиртное прямо из стакана наравне с мужчинами. Понятно, что такое разухабистое поведение актрисы не могло нравиться супругам: ее истинная натура совершенно не соответствовала образу благопристойной советской гражданки.

Гурченко шесть раз выходила замуж. Ее самый страстный и скандальный роман был с Иосифом Кобзоном, когда артисты только начинали свое восхождение к славе. После развода бывшие супруги просто не переваривали друг друга. Это и понятно, ведь оба обладали тяжелыми непримиримыми характерами.