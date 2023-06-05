Шесть лет назад эти близняшки с аномалией стали звездами: ахнете, увидев их сейчас

Меган и Морган обрели известность благодаря своей необычной внешности. Близняшки появились на свет с темной кожей и черными волосами. При этом глаза у одной сестры голубые, а у второй и вовсе разного цвета.

Морган родилась с гетерохромией. Один глаз у девочки, как и у Меган, голубой, а вот второй — карий. Мама малышек решила, что с такими внешними данными им будет легко прославиться — и не ошиблась. Стефани завела для своих наследниц страницу в социальных сетях. В 2015 году, когда сестрам было четыре года, о них заговорил чуть ли не весь мир. Один из их снимков красоток с аномалией стал вирусным.

Сегодня на их блог подписано более миллиона человека. Близняшки стали еще краше, чем прежде. Они принимают участие в модных фотосессиях, и многие уверены, что это лишь начало большого пути. Мама юных звездочек верит, что в будущем они покорят мировые подиумы, и сравнивает их с Рианной. «Они будут знамениты не меньше», — заметила она.