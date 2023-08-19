Шесть банок меда и не только: 74-летний Карл III каждый день завтракает только этими продуктами

Задолго до того как стать королем, Карл III совершил сотни поездок по стране и за ее пределами. Чтобы чувствовать себя комфортно в любой точке мира, он всегда берет в путешествие свои любимые продукты. Об этом рассказало издание The Mirror.

СМИ сообщают, что король Великобритании всегда берет с собой в поездки специальную коробку для завтрака. В ней содержатся органические продукты, которые король отбирает лично. Обязательные компоненты этой коробки: шесть баночек с медом разных сортов, особые мюсли, а также сухофрукты, домашний хлеб и свежевыжатый сок.

По словам бывшего королевского шеф-повара Даррена Макгрейди, у монарха всегда были особые предпочтения в еде. Например, он просил обязательно подавать ему к завтраку две сливы. Одну он съедал, а вторую возвращал на кухню. Но, если ему приносили только одну сливу, он обязательно посылал официанта за второй.