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Шерлоком восхищался каждый, а режиссер Ливанова не переваривал: имел полное право

2 августа 2023 06:30
Шерлоком восхищался каждый, а режиссер Ливанова не переваривал: имел полное право

Создание шедевра стоило постановщику огромных нервов.

Василий Ливанов проснулся знаменитым после премьеры картины «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Экранизация книг Артура Конан Дойла прославила его не только на весь СССР, но и за его пределами.

Зрители приходили в восторг от персонажа, и даже сама Елизавета II выразила актеру свое восхищение. Однако королева не могла и представить, сколько проблем доставил ее любимчик режиссеру Игорю Масленникову. Его отношения с Ливановым не сложились с самого начала.

Актер вел себя по-хамски и оказался просто плохим человеком, как позднее признавался Масленников. Кроме того, артист часто пил и срывал съемки. Единственное, что его удерживало от увольнения Ливанова, — это стопроцентное попадание артиста в образ сыщика.

Вообще, Игорь Федорович уверен, что успех фильма — это заслуга Ватсона, которого сыграл Виталий Соломин. Именно этот персонаж и «сделал» Шерлока Холмса. Благодаря Ватсону главный герой и получился таким интересным и «объемным».

Фото: Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 1980-1987
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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