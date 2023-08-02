Шерлоком восхищался каждый, а режиссер Ливанова не переваривал: имел полное право

Василий Ливанов проснулся знаменитым после премьеры картины «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Экранизация книг Артура Конан Дойла прославила его не только на весь СССР, но и за его пределами.

Зрители приходили в восторг от персонажа, и даже сама Елизавета II выразила актеру свое восхищение. Однако королева не могла и представить, сколько проблем доставил ее любимчик режиссеру Игорю Масленникову. Его отношения с Ливановым не сложились с самого начала.

Актер вел себя по-хамски и оказался просто плохим человеком, как позднее признавался Масленников. Кроме того, артист часто пил и срывал съемки. Единственное, что его удерживало от увольнения Ливанова, — это стопроцентное попадание артиста в образ сыщика.

Вообще, Игорь Федорович уверен, что успех фильма — это заслуга Ватсона, которого сыграл Виталий Соломин. Именно этот персонаж и «сделал» Шерлока Холмса. Благодаря Ватсону главный герой и получился таким интересным и «объемным».