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Киноафиша Статьи «Шерлока» с ходу узнают многие: а вы попробуйте вспомнить еще 5 советских детективов по кадру (тест)

«Шерлока» с ходу узнают многие: а вы попробуйте вспомнить еще 5 советских детективов по кадру (тест)

23 июля 2025 09:25
«Шерлока» с ходу узнают многие: а вы попробуйте вспомнить еще 5 советских детективов по кадру (тест)

Викторина для любителей жанра. 

Советские детективы — это особый мир, где за простыми сюжетами скрывается удивительная атмосфера эпохи. В них не было голливудских спецэффектов, но были запоминающиеся герои и остроумные диалоги, которые делали каждую историю живой. Узнаете ли вы эти фильмы по одному кадру?

Мы подобрали кадры из пяти культовых картин, которые когда-то собирали у экранов всю страну. Некоторые сцены настолько популярны, что всплывают в памяти моментально — стоит лишь взглянуть на характерную мимику актера или антураж. А другие могут вызвать ступор.

Готовы проверить, насколько хорошо вы помните эти шедевры? Не переживайте, если что-то забудется — зато будет повод пересмотреть пару-тройку старых добрых лент после прохождения. Ведь хорошее кино, как и хорошая музыка, не стареет.

Ранее мы писали: «Уйти от тебя трудно. Но что же делать»: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по любовным признаниям? (тест)

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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