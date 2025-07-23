«Шерлока» с ходу узнают многие: а вы попробуйте вспомнить еще 5 советских детективов по кадру (тест)

Советские детективы — это особый мир, где за простыми сюжетами скрывается удивительная атмосфера эпохи. В них не было голливудских спецэффектов, но были запоминающиеся герои и остроумные диалоги, которые делали каждую историю живой. Узнаете ли вы эти фильмы по одному кадру?

Мы подобрали кадры из пяти культовых картин, которые когда-то собирали у экранов всю страну. Некоторые сцены настолько популярны, что всплывают в памяти моментально — стоит лишь взглянуть на характерную мимику актера или антураж. А другие могут вызвать ступор.

Готовы проверить, насколько хорошо вы помните эти шедевры? Не переживайте, если что-то забудется — зато будет повод пересмотреть пару-тройку старых добрых лент после прохождения. Ведь хорошее кино, как и хорошая музыка, не стареет.

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