Шерлока и Ватсона узнает каждый: а вы вспомните 5 других фильмов СССР по кадрам с друзьями (тест)

Шерлока и Ватсона узнает каждый: а вы вспомните 5 других фильмов СССР по кадрам с друзьями (тест)

24 ноября 2025 08:56
Защитите звание знатока в нашей киновикторине.

В советском кино была особая магия дружбы: с посиделками во дворе, первой влюбленностью и приключениями, которые казались великими открытиями. Кажется, что эти лица, трогательные сцены и смешные моменты навсегда остались в памяти – стоит только зазвучать знакомым аккордам, как в голове уже всплывают образы и названия кинолент.

Но так ли это на самом деле? Давайте проверим с помощью нашего теста: сможете ли вы узнать советский фильм всего по одному кадру, на которых запечатлены друзья и товарищи?

Всего будет 5 вопросов. Если верно ответите на каждый, то вы настоящий знаток. Ну что. приступим? Желаем удачи!

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов
