Шерлок в татуировках, Ватсон — женщина: худшая версия Холмса
Зрители в шоке от издевательства над классикой.
Серия рассказов Артура Конана Дойла о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона попала в Книгу рекордов Гиннесса по числу экранизаций. Неудивительно, что современные кинематографисты продолжают снимать свои версии знаменитых историй. К числу таких попыток относится и американский сериал «Элементарно».
Создатели решили быть оригинальными. Шерлок в этой интерпретации стал неформалом, зависимым от запрещенных веществ, а Ватсон превратился в сексапильную китаянку, под маской Мориарти и вовсе скрывалась Ирен Адлер. Неудивительно, что мнения пользователей Сети о картине разделились.
«Бросила после одной серии», «Ужасная самодеятельность», «Впечатление приятное в принципе. Сначала Ватсон напрягал(а), потом привыкла», «Актер ужасно играет. Все слишком просто и легко, наивно», «Муть редкостная», — писатели в отзывах зрители.