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Шерлок в татуировках, Ватсон — женщина: худшая версия Холмса

9 сентября 2023 14:30
Шерлок в татуировках, Ватсон — женщина: худшая версия Холмса

Зрители в шоке от издевательства над классикой.

Серия рассказов Артура Конана Дойла о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона попала в Книгу рекордов Гиннесса по числу экранизаций. Неудивительно, что современные кинематографисты продолжают снимать свои версии знаменитых историй. К числу таких попыток относится и американский сериал «Элементарно».

Создатели решили быть оригинальными. Шерлок в этой интерпретации стал неформалом, зависимым от запрещенных веществ, а Ватсон превратился в сексапильную китаянку, под маской Мориарти и вовсе скрывалась Ирен Адлер. Неудивительно, что мнения пользователей Сети о картине разделились.

«Бросила после одной серии», «Ужасная самодеятельность», «Впечатление приятное в принципе. Сначала Ватсон напрягал(а), потом привыкла», «Актер ужасно играет. Все слишком просто и легко, наивно», «Муть редкостная», — писатели в отзывах зрители.

Шерлок в татуировках, Ватсон — женщина: худшая версия Холмса
Фото: Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1980-1987), «Элементарно» (2012–2019), unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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