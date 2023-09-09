Шерлок в татуировках, Ватсон — женщина: худшая версия Холмса

Зрители в шоке от издевательства над классикой.

Серия рассказов Артура Конана Дойла о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона попала в Книгу рекордов Гиннесса по числу экранизаций. Неудивительно, что современные кинематографисты продолжают снимать свои версии знаменитых историй. К числу таких попыток относится и американский сериал «Элементарно».

Создатели решили быть оригинальными. Шерлок в этой интерпретации стал неформалом, зависимым от запрещенных веществ, а Ватсон превратился в сексапильную китаянку, под маской Мориарти и вовсе скрывалась Ирен Адлер. Неудивительно, что мнения пользователей Сети о картине разделились.