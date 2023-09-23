Шерлок меркнет на втором плане: в этом российском сериале Ватсон оказался в главной роли

Сериал Андрея Кавуна «Шерлок Холмс» вышел на экраны в 2013 году. Он не был горячо принят публикой — его сравнивали и с советскими фильмами, и с современной версией американских киноделов. Игорь Петренко в роли знаменитого сыщика не впечатлил зрителей, поэтому проект был незаслуженно забыт. Но особенность сериала в том, что его главным героем стал вовсе не Шерлок, а его напарник доктор Ватсон или Уотсон, как его чаще называют теперь.

Игорю Петренко, безусловно, удалось показать Холмса по-новому. Актер воплотил на экране образ нервного, взбалмошного, язвительного, но по-прежнему гениального детектива. Но при этом главной звездой оставался Андрей Панин, исполнивший роль ветерана войны доктора Джона Уотсона.

Именно он задает тон всему повествованию. Ироничный, талантливый врач, который смело вступает в бой, метко стреляет и на каждому шагу прикрывает своего чудаковатого товарища — таким доктора Ватсона зрители еще не видели.

Даже если режиссер и не планировал так смещать фокус, Панин, безусловно, затмевает на экране героя Петренко. И для непредвзятого зрителя сериал Кавуна может стать отличным способом провести несколько интересных вечеров у экрана.