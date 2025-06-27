«Шерлок» и «Лучше звоните Солу» для них шутка какая-то? В топ-3 лучших сериалов 2010-х не нашлось места даже «Игре престолов»

Опрос, в котором приняли участие более ста ведущих кинокритиков и тележурналистов из The New York Times, IndieWire, Variety, Rolling Stone и других изданий, неожиданно подбросил пару громких поводов для споров в фанатских чатах.

Во-первых, «Лучше звоните Солу» — один из самых высоко оценённых сериалов последних лет — не вошёл даже в десятку лучших шоу 2010-х. Во-вторых, «Игра престолов», когда-то казавшаяся неприкасаемым культурным феноменом, заняла лишь пятое место. Что же заняло вершину рейтинга? Спойлер: всё-таки не обошлось без Уолтера Уайта.

Кто на вершине — и почему

Первое место, с небольшим отрывом, занял «Во все тяжкие» (Breaking Bad) от Винса Гиллигана. Несмотря на то, что сериал стартовал ещё в 2008-м, большая часть его самых культовых эпизодов пришлась именно на 2010-е, включая финальный сезон с Хайзенбергом на пике власти.

На втором — «Безумцы» (Mad Men) Мэттью Уайнера. Это тоже проект с началом в нулевых, но критики ценят в нём именно поздние сезоны — за сложную моральную ткань, прощание с эпохой и аккуратное развитие персонажей.

А бронза досталась «Оставленным» (The Leftovers), сериалу Дэймона Линделофа, который на момент выхода пролетел под радаром массового зрителя, но с годами стал почти культовым — как эмоциональный блокбастер о боли, вере и потере.

«Сол» без места в десятке — почему это важно

Сиквел-приквел «Во все тяжкие» — Better Call Saul — фигурировал почти в каждом втором «топ-15», но всё равно не пробился в финальный топ-10. Как отметил один из организаторов опроса, шоу «почти попало» — что особенно иронично, учитывая, что оно часто оценивается критиками выше оригинального «Во все тяжкие».

Парадокс прост: «Сол» — сериал медленный, филигранный, местами почти театральный. Он не шокирует, а подкрадывается. Его силу невозможно измерить только хайлайтами. И, как это бывает с искусством, которое требует сосредоточенности, он не всегда побеждает в опросах, зато часто — в сердцах.

А «Игра престолов»?

Да, «Игра престолов» финишировала пятой. Её сложно было игнорировать: с точки зрения масштаба, влияния на телевидение и зрительский опыт — это эпоха. Но... тот самый восьмой сезон. Критики, как и многие зрители, не простили создателям торопливую развязку.

Отдельно стоит отметить, что «Игра престолов» набрала меньше голосов, чем британская «Дрянь» (Fleabag), лаконичный двухсезонный сериал от Фиби Уоллер-Бридж, обогнавший величественных драконов. Это говорит не столько о вкусе критиков, сколько об изменении самих стандартов — интимность, честность и оригинальность стали цениться выше, чем эпичность.

Что ещё в десятке? И кто удивил?

В десятке — закономерно — оказались и «Твин Пикс: Возвращение», и «Атланта», и «Конь БоДжек». Последний — один из редких мультсериалов, попавших в топ. Он доказал, что анимация может быть глубже большинства драм.

А вот где «Шерлок», «Карточный домик», «Черное зеркало» или, скажем, «Настоящий детектив»? Увы, где-то в хвосте. Или вовсе за бортом. Опрос напомнил: время и дистанция беспощадны. Не всё, что было громким, стало великим.

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