Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Шерлок» и «Лучше звоните Солу» для них шутка какая-то? В топ-3 лучших сериалов 2010-х не нашлось места даже «Игре престолов»

«Шерлок» и «Лучше звоните Солу» для них шутка какая-то? В топ-3 лучших сериалов 2010-х не нашлось места даже «Игре престолов»

27 июня 2025 14:44
«Шерлок» и «Лучше звоните Солу» для них шутка какая-то? В топ-3 лучших сериалов 2010-х не нашлось места даже «Игре престолов»

Рейтинг, с которым хочется спорить.

Опрос, в котором приняли участие более ста ведущих кинокритиков и тележурналистов из The New York Times, IndieWire, Variety, Rolling Stone и других изданий, неожиданно подбросил пару громких поводов для споров в фанатских чатах.

Во-первых, «Лучше звоните Солу» — один из самых высоко оценённых сериалов последних лет — не вошёл даже в десятку лучших шоу 2010-х. Во-вторых, «Игра престолов», когда-то казавшаяся неприкасаемым культурным феноменом, заняла лишь пятое место. Что же заняло вершину рейтинга? Спойлер: всё-таки не обошлось без Уолтера Уайта.

Кто на вершине — и почему

Первое место, с небольшим отрывом, занял «Во все тяжкие» (Breaking Bad) от Винса Гиллигана. Несмотря на то, что сериал стартовал ещё в 2008-м, большая часть его самых культовых эпизодов пришлась именно на 2010-е, включая финальный сезон с Хайзенбергом на пике власти.

«Шерлок» и «Лучше звоните Солу» для них шутка какая-то? В топ-3 лучших сериалов 2010-х не нашлось места даже «Игре престолов»

На втором — «Безумцы» (Mad Men) Мэттью Уайнера. Это тоже проект с началом в нулевых, но критики ценят в нём именно поздние сезоны — за сложную моральную ткань, прощание с эпохой и аккуратное развитие персонажей.

«Шерлок» и «Лучше звоните Солу» для них шутка какая-то? В топ-3 лучших сериалов 2010-х не нашлось места даже «Игре престолов»

А бронза досталась «Оставленным» (The Leftovers), сериалу Дэймона Линделофа, который на момент выхода пролетел под радаром массового зрителя, но с годами стал почти культовым — как эмоциональный блокбастер о боли, вере и потере.

«Шерлок» и «Лучше звоните Солу» для них шутка какая-то? В топ-3 лучших сериалов 2010-х не нашлось места даже «Игре престолов»

«Сол» без места в десятке — почему это важно

Сиквел-приквел «Во все тяжкие» — Better Call Saul — фигурировал почти в каждом втором «топ-15», но всё равно не пробился в финальный топ-10. Как отметил один из организаторов опроса, шоу «почти попало» — что особенно иронично, учитывая, что оно часто оценивается критиками выше оригинального «Во все тяжкие».

«Шерлок» и «Лучше звоните Солу» для них шутка какая-то? В топ-3 лучших сериалов 2010-х не нашлось места даже «Игре престолов»

Парадокс прост: «Сол» — сериал медленный, филигранный, местами почти театральный. Он не шокирует, а подкрадывается. Его силу невозможно измерить только хайлайтами. И, как это бывает с искусством, которое требует сосредоточенности, он не всегда побеждает в опросах, зато часто — в сердцах.

А «Игра престолов»?

Да, «Игра престолов» финишировала пятой. Её сложно было игнорировать: с точки зрения масштаба, влияния на телевидение и зрительский опыт — это эпоха. Но... тот самый восьмой сезон. Критики, как и многие зрители, не простили создателям торопливую развязку.

«Шерлок» и «Лучше звоните Солу» для них шутка какая-то? В топ-3 лучших сериалов 2010-х не нашлось места даже «Игре престолов»

Отдельно стоит отметить, что «Игра престолов» набрала меньше голосов, чем британская «Дрянь» (Fleabag), лаконичный двухсезонный сериал от Фиби Уоллер-Бридж, обогнавший величественных драконов. Это говорит не столько о вкусе критиков, сколько об изменении самих стандартов — интимность, честность и оригинальность стали цениться выше, чем эпичность.

Что ещё в десятке? И кто удивил?

В десятке — закономерно — оказались и «Твин Пикс: Возвращение», и «Атланта», и «Конь БоДжек». Последний — один из редких мультсериалов, попавших в топ. Он доказал, что анимация может быть глубже большинства драм.

«Шерлок» и «Лучше звоните Солу» для них шутка какая-то? В топ-3 лучших сериалов 2010-х не нашлось места даже «Игре престолов»

А вот где «Шерлок», «Карточный домик», «Черное зеркало» или, скажем, «Настоящий детектив»? Увы, где-то в хвосте. Или вовсе за бортом. Опрос напомнил: время и дистанция беспощадны. Не всё, что было громким, стало великим.

Ранее мы писали: Практически эталон: первая экранизация «Войны миров» вышла 70+ лет назад, и она почти во всем круче фильма Спилберга

Фото: Кадры из сериалов «Лучше звоните Солу», «Шерлок», «Во все тяжкие», «Безумцы», «Оставленные», «Игра престолов», «Твин Пикс: Возвращение»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мартин попросил — над ним посмеялись: из «Игры престолов» хотели вырезать одного из Старков — режиссеры передумали, но стало даже хуже Мартин попросил — над ним посмеялись: из «Игры престолов» хотели вырезать одного из Старков — режиссеры передумали, но стало даже хуже Читать дальше 20 июля 2025
Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз Читать дальше 20 июля 2025
После стольких лет? Ну, да! Мартин до сих пор не простил создателей «Игры престолов» за «слив» одного из важнейших персонажей книг После стольких лет? Ну, да! Мартин до сих пор не простил создателей «Игры престолов» за «слив» одного из важнейших персонажей книг Читать дальше 20 июля 2025
От Неда Старка до Бронна: как выглядели 14 звезд «Игры престолов» в молодости (фото) От Неда Старка до Бронна: как выглядели 14 звезд «Игры престолов» в молодости (фото) Читать дальше 21 июля 2025
Тест на IQ: топ-5 сериалов, разобраться в сюжете которых будет сложно даже настоящим гениям Тест на IQ: топ-5 сериалов, разобраться в сюжете которых будет сложно даже настоящим гениям Читать дальше 21 июля 2025
Мы не плачем, просто ностальгия в глаз попала: обязательно покажите 3 эти ситкома из девяностых своим детям Мы не плачем, просто ностальгия в глаз попала: обязательно покажите 3 эти ситкома из девяностых своим детям Читать дальше 21 июля 2025
Оценили этот детективный сериал и догадались, кто убийца? Значит вы — гуру жанра: а если не смотрели, то лучше не откладывайте Оценили этот детективный сериал и догадались, кто убийца? Значит вы — гуру жанра: а если не смотрели, то лучше не откладывайте Читать дальше 21 июля 2025
Софи Тернер рассказала о съемках нового фильма с Китом Харингтоном — фанатам «Игры престолов» смотреть такое будет непривычно Софи Тернер рассказала о съемках нового фильма с Китом Харингтоном — фанатам «Игры престолов» смотреть такое будет непривычно Читать дальше 19 июля 2025
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте 16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте Читать дальше 23 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше