Шерлок — это псевдоним: настоящее имя Холмса удастся выговорить лишь с третьей попытки

Шерлока Холмса и его коллегу доктора Ватсона знает, пожалуй, весь мир. Книги о сыщиках были изданы миллионными тиражами, а фильмы и сериалы, число которых уже приближается к двум десяткам, до сих пор продолжают снимать.

Однако даже самые преданные поклонники вряд ли знают, что их любимого героя сэр Артур Конан Дойл хотел назвать иначе. В черновиках «Этюда в багровых тонах» детектива зовут Шеррингфордом Холмсом. Впрочем, позже писатель упростил имя и использовал привычным нам ирландский вариант Шерлок.

Другой интересный факт рассказывает о том, кто же был прототипом сыщика. Как ни странно, но им оказался вовсе не следователь и не полицейский, а ученый. Доктор Джозеф Белл, профессор и преподаватель Эдинбургского университета, известный хирург и изобретатель знаменитого дедуктивного метода, которым так мастерски пользуется Шерлок Холмс, стал прообразом знаменитого сыщика.