Шептались за спиной: обидную кличку Андреевой узнали все

У телеведущей было немало недоброжелателей, которые не отваживались сказать ей правду в лицо.

Карьера Екатерины Андреевой в качестве диктора новостей длится уже около 25 лет. Невозмутимая и спокойная звезда сообщала в эфире самую тревожную информацию, рассказывала о последних достижениях и делилась оперативными сводками. Коллеги и руководство отмечали высокий профессионализм Андреевой, который выработался только с годами. В первых эфирах она могла ошибаться в ударениях и слишком подвижно вести себя в кадре, раскачиваясь из стороны в сторону.

Несмотря на то, что диктора на работе очень ценят, за глаза недоброжелатели говорят о ней немало плохого. Хейтеры считают, что настоящим мастером своего дела Екатерина так и не стала, поэтому даже дали ей обидную кличку — молотобоец. По их мнению, это отражает не только манеру Андреевой отстраненно тараторить любые новости, но и отсылает к ее широким плечам.

Кроме того, как сообщает портал Dni , некоторые из сотрудников телевидения завидуют Андреевой: она отдыхает на лучших зарубежных курортах и ведет роскошную светскую жизнь в Москве. Коллеги звезды жалуются, что она почти ни с кем не здоровается, а в общении остается надменной и гордой. Однако высказать все претензии в лицо телеведущей недоброжелатели не решаются.