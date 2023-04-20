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Шепсу из «Битвы экстрасенсов» выбили все зубы: теперь его улыбка выглядит так (фото)

20 апреля 2023 09:45
Шепсу из «Битвы экстрасенсов» выбили все зубы: теперь его улыбка выглядит так (фото)

Участи медиума не позавидуешь.

Александр Шепс свел с ума не одну поклонницу популярного шоу «Битва экстрасенсов». Участие в проекте не прошло даром для ясновидящего. Эффектный брюнет серьезно подорвал свое здоровье.

Бывший возлюбленный Мэрилин Керро согласился принять участие в «Битве сильнейших». Ранее медиум признался, что из-за связи с потусторонними силами его начали мучить частые эпилептические припадки. Один из них случился со знаменитостью прямо на съемочной площадке.

Экстрасенс рассказал, что все произошло после глубокого спиритического сеанса. Рядом с участником шоу оказалась женщина-врач, но своими действиями она не помогла, а лишь навредила звезде. Александр отметил, что медик засунула ему в рот ложку, что привело к весьма плачевным последствиям.

«Выбила мне все зубы», — приводит слова Шепса портал «СтарХит».

Шепсу из «Битвы экстрасенсов» выбили все зубы: теперь его улыбка выглядит так (фото)
Фото: кадры из шоу «Битва экстрасенсов» (2007-2023), соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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