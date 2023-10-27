Шепса вывели на чистую воду: теперь ясно, чем будет заниматься после «Битвы экстрасенсов»

Ясновидцы и медиумы снова в моде. Это доказывает популярность мистического шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Фаворитами проекта стали братья-колдуны Александр и Олег Шепсы. Первого поклонники шоу помнят благодаря 14-му сезону, в котором загадочный брюнет одержал победу. Впереди красавца ждут новые карьерные перспективы.

Стало известно, что вскоре в эфир вернется легендарный «Холостяк». Главным героем программы станет не певец или бизнесмен, а самый настоящий экстрасенс. Авторы передачи уже вовсю ищут потенциальных невест для чародея. Имя жениха держится в секрете, но Александра называют главным кандидатом на эту роль.

Сердце ясновидца свободно. Он богат, известен и пользуется популярностью у девушек — идеально подходит для проекта. Зрители предполагают, что потенциальными участниками шоу могут стать и другие экстрасенсы: Константин Гецати, Олег Шепс или Дмитрий Матвеев.