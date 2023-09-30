Шепелев впервые вывел в свет сына от Фриске: все возмущены, и вот почему

Дмитрий Шепелев решил приобщать своего старшего сына Платона к светской жизни. Раньше телеведущий прятал мальчика от посторонних глаз, но теперь все изменилось.

На днях звезда экрана впервые вывел в свет наследника. Вместе с ним он побывал на премьере сериала «Плакса». Новость об этом быстро облетела СМИ и сильно возмутила общественность.

Наверняка реакция народа была бы другой, если бы Шепелев решил старый семейный конфликт. Но до сих пор он игнорирует решение суда, согласно которому родители Жанны Фриске могут дважды в месяц видеться со своим внуком. Экс-возлюбленный ныне покойной певицы запрещает отпрыску общаться с родственниками по материнской линии. Такое поведение многим не по душе.