Шепелев публично открестился от ребенка: такого поворота мало кто ждал

Вот уже несколько лет Дмитрий Шепелев строит отношения с Екатериной Тулуповой. Пара воспитывает общего сына Тихона, который появился на свет два года назад, а также детей от предыдущих отношений — Платона и Ладу. При этом телеведущий не намерен признавать родство с дочерью возлюбленной.

Так, Шепелев запрещает девочке называть себя папой. Он считает, что у Лады не может быть двух отцов, а со своим биологическим она поддерживает теплые отношения и регулярно видится. Поэтому телеведущий уверен, что Лада должна называть его только Димой.

При этом сама девочка уже давно сблизилась с Шепелевым. Лада полностью доверяет отчиму и сама хотела бы называть его отцом, а Платона считает родным братом. Но, несмотря на это, знаменитость против таких отношений с падчерицей и не собирается отказываться от своих убеждений.