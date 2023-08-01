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Шепелев пропал на две недели: не мог выйти на связь и отпугивал медведей дни напролет

1 августа 2023 13:20
Шепелев пропал на две недели: не мог выйти на связь и отпугивал медведей дни напролет

Телеведущий поделился историей своих приключений.

Дмитрий Шепелев вернулся в Москву из необыкновенного путешествия. Телеведущий провел две недели в Охотском море. Он побывал на Шантарских островах и привез массу впечатлений.

В поездку Шепелев отправился вместе со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой. Все это время они находились за пределами действия сотовой сети и не могли связаться с сыном Шепелева Платоном и дочерью Тулуповой Ладой. Но были в этом и свои плюсы — телеведущий оценил возможность отдохнуть от Интернета и получил некоторый «цифровой детокс».

По словам Шепелева, в течение этих двух недель он буквально лишался дара речи от окружающей его красоты. Но, вернувшись в столицу, ведущий смог наконец-то выговориться. Эмоций накопилось достаточно, много дней он провел бок о бок с дикими животными. Все это время Дмитрию даже приходилось носить с собой специальную дудку, чтобы отпугивать медведей.

Шепелев пропал на две недели: не мог выйти на связь и отпугивал медведей дни напролет
Фото: Кадр из программы "На самом деле", соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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