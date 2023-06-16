Шепелев подло поступил прямо в день памяти Фриске: это уже ни в какие ворота
Поведение знаменитости шокировало публику.
В восьмую годовщину смерти Жанны Фриске известный телеведущий Дмитрий Шепелев показал свое истинное лицо. Россияне до последнего надеялись, что звезда экрана почтит память бывшей возлюбленной и матери своего сына Платона, но не тут-то было.
В социальных сетях Шепелев словно в рот воды набрал — о покойной экс-супруге не обмолвился ни словом. На этом неприятные «открытия» для поклонников певицы не закончились. Телеведущий так и не появился на кладбище, чтобы возложить цветы к могиле Жанны. Такая подлость удивила многих, но не отца экс-солистки «Блестящих».
Общаясь с журналистами, Владимир Фриске подчеркнул: он и не надеялся увидеть Шепелева и уж тем более своего внука Платона, которому запрещено общаться с родственниками по материнской линии.
«Никакой нормализации отношений», — подытожил отец ныне покойной исполнительницы в беседе с порталом 100news.