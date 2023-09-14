Шепелев избил собаку, но все равно начал вести шоу о животных: история ужаснет любого

В этом сезоне Дмитрий Шепелев вернулся на телевидение с новым шоу «В кругу друзей». Программа посвящена домашним любимцам. Сам шоумен в социальных сетях делится, что очень счастлив, несмотря на обилие происшествий во время съемок. Но в искренность знаменитости верят далеко не все.

Бывший тесть Шепелева Владимир Фриске заявил, что ведущий вообще не любит животных, а те отвечают ему взаимностью. По словам мужчины, у них жила собака, очень добрый и милый джек-рассел-терьер. Пес никогда не вел себя агрессивно и был любимцем всей семьи. Тем не менее Дмитрий ударил домашнего питомца ногой, да так, что бедняга начал бояться Шепелева и всегда прятался в его присутствии.

Владимир Борисович поведал, что даже дружелюбные и спокойные овчарки, которые никогда никого не трогали, всегда рычали на зятя.